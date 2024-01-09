بروتوكول تعاون بين جامعة بني سويف والبنك الزراعي المصري

وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، اليوم، بروتوكول تعاون مشترك بين الجامعة والبنك يهدف لإصدار بطاقات مسبقة الدفع الوطنية" ميزة" لشريحة طلاب الجامعة.

شهد مراسم توقيع البروتوكول الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة السابق والدكتور شعبان مبارز المستشار المالي لرئيس الجامعة والأستاذ محمد سليم أمين .

وأوضح رئيس الجامعة، أن البروتوكول يأتي في إطار دور الجامعة في تعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية لجميع فئات الجامعة، وتحفيز ريادة الأعمال بين أوساط الطلاب، وذلك من خلال إصدار بطاقات موحدة تستخدم في كافة المعاملات الإلكترونية لطلاب الجامعة وبالمجان بهدف تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من القدرة التسويقية والترويجية لفروع البنك.

وأضاف رئيس الجامعة أنه تم تشكيل فريق معاونة فنية للتنسيق مع البنك لتنفيذ البروتوكول ،وذلك بهدف توفير المساعدة الإدارية والتقنية المختصة بربط قواعد البيانات الخاصة بطلاب الجامعة بما يضمن عدم حدوث خلل في قواعد البيانات قبل التنفيذ، على أن يقوم البنك بتثبيت عدد من ماكينات الصراف الآلي في عدد من الأماكن بالجامعة.

تجدر الإشارة إلى أنه في نهاية اللقاء تم تبادل الدروع وسط حضور كبير من القيادات الجامعية وعمداء الكليات والقيادات الإدارية بالبنك الزراعي المصري.