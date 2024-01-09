تجديد حبس المتهم بقتل صديقه في عين شمس

قرر قاضي المعارضات بمحكمة. جنح عن شمس تجديد حبس المتهم بقتل زميله بعين شمس ١٥ يوما على ذمة التحقيقات

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على متهم بقتل زميله، بسبب خلافهما .

وتلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات، يفيد باستقباله عاملا يبلغ من العمر ، مصاب بجرح طعني بالظهر، ويعمل على عربة فول.

على الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص والتحريات تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وزميله بالعمل، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم في الجريمة.