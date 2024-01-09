دراسة أمريكية تكشف عن دور إيجابي لجراحات إنقاص الوزن في الحفاظ على الوظائف العقلية

تشير دراسة طبية حديثة قامت بها جامعة ميتشيجان الأمريكية إلى أن جراحات إنقاص الوزن قد تلعب دورًا في منع التدهور المعرفي، حيث يظهر أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ويخضعون لجراحات البدانة يحتفظون باستقرار مهاراتهم في التفكير والذاكرة لمدة عامين عقب الجراحة.

تشير النتائج الصادرة عن هذه الدراسة، والتي نشرت في مجلة "التغذية والصحة والشيخوخة"، إلى أن جراحة البدانة قد تساعد في منع الانخفاض الطبيعي في وظائف الدماغ الذي يحدث غالبًا لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

وأوضح الباحثون أن هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسات لفهم تأثير جراحات البدانة على وظائف الدماغ بشكل أفضل، خاصةً مع وجود أنواع مختلفة من هذه الجراحات. كما أشاروا إلى أهمية فهم كيفية التعامل مع مشاكل السمنة ومرض السكر لتحسين قدرات التفكير والذاكرة.

يُشير الدكتور إيفان رينولدز، أخصائي الأمراض النفسية، إلى أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة يشهدون عادة انخفاضًا أسرع في قدرات التفكير، لذا فإن استقرار مهارات التفكير بعد عامين من الجراحة يُعَدُ أمرًا واعدًا.