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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة عين شمس تتوسع فى تطوير منشآتها الطبية

جانب من افتتاح القسم
جانب من افتتاح القسم
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تتوسع جامعة عين شمس فى تطوير منشأتها الطبية بالمستشفيات الجامعية والتخصصية المنتشرة فى فى المدينة الطبية المتطورة  التى يمكن أن يقال: إنها مدينة طبية متكاملة من أجل خدمة المواطن المصرى وتدريب طلابنا على أحدث الوسائل الطبية الحديثة. 

من أجل ذلك افتتح  اليوم قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره. 

ويشتمل التطوير غرفة العمليات بالكامل  وتطوير الاقسام الداخلية بالقسم  بما فى ذلك عدد 17 سريرا.

بالإضافة إلى العناية المركزة الفائقة؛ مما يجعل مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية. 

الأوعية الدموية التخصصية العمليات الجراحية القسطرة التداخلية العناية المركزة