جامعة عين شمس تتوسع فى تطوير منشآتها الطبية

تتوسع جامعة عين شمس فى تطوير منشأتها الطبية بالمستشفيات الجامعية والتخصصية المنتشرة فى فى المدينة الطبية المتطورة التى يمكن أن يقال: إنها مدينة طبية متكاملة من أجل خدمة المواطن المصرى وتدريب طلابنا على أحدث الوسائل الطبية الحديثة.

من أجل ذلك افتتح اليوم قسم جراحة الأوعية الدموية بمستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية؛ وذلك بعد الانتهاء من أعمال تطويره.

ويشتمل التطوير غرفة العمليات بالكامل وتطوير الاقسام الداخلية بالقسم بما فى ذلك عدد 17 سريرا.

بالإضافة إلى العناية المركزة الفائقة؛ مما يجعل مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر والأوعية الدموية من تقديم خدمة طبية متكاملة للمرضي عن طريق القسطرة التداخلية والعمليات الجراحية.