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الثلاثاء 09 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

توقيع عقد تنفيذ الخط الهوائي المزدوج لكهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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أعلنت المهندسة صباح مشالي رئيس شركه نقل الكهرباء، أنه الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقعت عقد مع شركة مدكور للمشروعات لتنفيذ الخط الهوائى مزدوج الدائرة التابع لمنطقة كهرباء الإسكندرية وغرب الدلتا، لاستكمال منظومة تدبير التغذية الكهربائية المطلوبة لمشروعات الدلتا الجديدة، وربط محطتى ND7/ND8 بطول يصل حوالى الى 85 كم جهد 220 ك.ف. بنظام تسليم مفتاح.

وأضافت مشالي، في بيان اليوم الإثنين، أن تكلفة المشروع حوالى 965 مليون جنيه مصري  ويتم التمويل من المشروعات الاستراتيجية ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويأتي ذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية.

التغذيه الكهربائيه الدلتا الجديدة مدكور للمشرعات