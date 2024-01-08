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الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

فوائد وأضرار مشروب الماء بالليمون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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أظهرت دراسات حديثة ان تناول الماء باليمون له العديد من الخصائص المفيدة كتأخير الشيخوخة ودعم الجهاز المناعي، ولكن على الرغم من فوائده يمكن أن يؤدي إلى تضرر الأسنان بشكل خطير.

وبحسب موقع “سكاي نيوز”، يؤكد أطباء الأسنان على ضرورة توخي الحذر عند شرب الماء بالليمون، والذي على الرغم من كونه منعشا، إلا أنه شديد الحموضة ويؤدي إلى تآكل مينا الأسنان".

حيث وجد تقرير طبي صدر عام 2019، أن ماء الليمون يمكن أن يكون له خصائص مضادة للشيخوخة، ويساعد في تعزيز ميكروبيوم الأمعاء وبالتالي تحسين عملية الهضم، وهذا ما يبرر إقبال الناس على الانتظام في تناوله.

ويضيف خبراء الأسنان، أن عصير الليمون حمضي للغاية ويمكن أن يؤدي إلى تآكل المينا، مما يجعل أسنانك عرضة لأمراض اللثة والتسوس مع مرور الوقت، إذا ظهرت أي علامات لتقرحات الفم، فتجنبه تماما، لأن الحموضة يمكن أن تسبب تهيجا والتهابا".

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