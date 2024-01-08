محافظ المنوفية: توزيع 21 ألف طن أسمدة على المزارعين بداية من الموسم الشتوى

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية تقريراً عن جهود أداء مديرية الزراعة وذلك فيما يخص عدد من الملفات الهامة ، حيث أوضح المهندس محمد التركاوى وكيل وزارة الزراعة إلى أنه تم الإنتهاء من تطهير مسافة طولية من المساقى الخصوصية بنواحي المحافظة تقدر بـ 8ك و600م ، حيث شمل تطهير تعاونى بمراكز شبين الكوم ، بركة السبع ، قويسنا ، تلا ، أشمون ، وذلك خلال أسبوع والتي تخدم مساحة 745 فدان ، بهدف تقليل الفاقد من المياه والحفاظ على البيئة والحد من انتشار الأمراض والفيروسات حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين ، مع استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المتابعة الدورية لخطة التطهير ورفع كافة المخلفات ونواتج التطهير أولاً بأول حفاظاً على الرقعة الزراعية والمظهر الحضاري والجمالي .

وفيما يخص توزيع مستلزمات الإنتاج الزراعي من الأسمدة خلال الموسم الشتوي ، أشار التركاوي إلى أنه تم الإنتهاء من توزيع أكثر من 21 ألف طن نترات ويوريا (إئتمان) بنطاق المحافظة ، لافتاً إلى توافر أرصدة بالجمعيات الزراعية والتي تبلغ ما يقرب من 23 ألف يوريا ونترات وجاري توزيع الأسمدة على المزارعين وفق ضوابط وقواعد صرف الأسمدة لضمان وصولها للمزارعين المستحقين .

فيما أوضح وكيل وزارة الزراعة أنه تمت الموافقة على استخراج 15 ترخيص تشغيل مصانع ومحلات أعلاف، وإجراء 8 معاينات تمهيدا للسير في إجراءات الترخيص، بالإضافة إلى المرور الميداني على ما يزيد عن 6 آلاف فدان حدائق فاكهة وخضروات ومحاصيل متنوعة، فضلاً عن عقد 36 ندوة إرشادية بجميع مراكز المحافظة لتقديم الدعم اللازم للمزارعين وإعطائهم التوصيات الفنية اللازمة دعماً للمزارعين.