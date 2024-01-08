دراسة تؤكد فوائد البرقوق كوسيلة طبيعية للسيطرة على ضغط الدم المرتفع

أجريت دراسة بكلية الشفاء للطب في باكستان أظهرت نتائج ملفتة حول فوائد البرقوق كعلاج طبيعي لارتفاع ضغط الدم، حيث أشارت الدراسة إلى دور فعّال للبرقوق في السيطرة على ضغط الدم المرتفع، مما يضيف للأدلة الداعمة للفوائد الصحية للفواكه والخضروات.

تركز الدراسة على البرقوق المجفف، الذي يتميز بغناه بالعناصر الغذائية مثل فيتامين "ب 6" والمنجنيز والنحاس. البرقوق يُعتبر مصدرًا غنيًا بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، مما يعزز صحة جهاز المناعة ويدعم الأنشطة الخلوية الصحية.

أُجريت الدراسة على 259 فردًا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث تم تقسيمهم إلى مجموعات. تناولت بعض المجموعات عصير البرقوق والخوخ المجفف، بينما تناولت مجموعة أخرى حبات برقوق بمعدل 3 أو 6 حبات يوميًا.

أظهرت النتائج أن المجموعة التي تناولت 3 حبات برقوق يوميًا شهدت انخفاضًا كبيرًا في ضغط الدم، في حين عانى الذين زادوا الجرعة إلى 6 حبات من انخفاض في ضغط الدم. كما أظهرت المجموعات المستهلكة للبرقوق انخفاضًا في الكوليسترول الضار وزيادة في الكوليسترول الجيد.

تشير هذه الدراسة إلى أن تناول البرقوق يمكن أن يكون وسيلة بسيطة وطبيعية للتحكم في ارتفاع ضغط الدم، مما يعزز الصحة العامة للقلب. يُشجع على دمج البرقوق في نظام غذائي متوازن، إلى جانب تبني نمط حياة صحي، لتحقيق إدارة فعّالة لضغط الدم وتعزيز الصحة القلبية