«الضفة الأخرى» يعرض إنفوجرافًا عن زينب الغزالي رائدة العنف النسائي

عرض برنامج «الضفة الأخرى»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، إنفوجرافًا عن زينب الغزالي رائدة العنف النسائي، التي تُعد واحدة من الشخصيات المحورية داخل جماعة الإخوان.

وكشف الإنفوجراف الذي أذاعته الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن زينب الغزالي ولدت عام 1917 وتوفيت وهي في عمر الثمانية والثمانين عامًا، وقضت 53 عامًا منهم في الدعوة إلى العنف، وتولت مهمة الإعداد لأول انقلاب عسكري إسلامي في عام 1977، قيما عُرف بقضية الفنية العسكرية، وكانت همزة الوصل بين الجماعة المنفذة من شباب الإخوان وحسن الهضيبي مرشد التنظيم آنذاك.

وأوضح أن زينب الغزالي قامت بأدوار تنسيقية مع قيادات العنف من الإخوان داخل وخارج السجن بخاصة في فترة الستينيات وما قبلها، وتعرضت لحرق في وجهها ربما ترك أثرًا نفسيًا على شخصيتها المنحازة إلى ممارسة العنف، ويعود أغلب تاريخ الإخوان المروي إليها خاصة وأنها كانت قادرة على حبك القصص الخيالية عن التنظيم، وكانت تُشبة نفسها بـ"لبيبة أحمد" أول رئيسة قسم للأخوات في عهد حسن البنا، غير أنها ترى دورها الجهادي الأهم، وتُلقب برائدة العنف النسائي بين التنظيمات المتطرفة، وتُدرس مذكراتها وكتبها داخل محاضن الإخوان التربوية.