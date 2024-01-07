15 عامًا سجنًا لمتهمي واقعة مقتل الشاب "يوسف" ببولاق الدكرور

كتبت محكمة جنايات الجيزة السطر الأخير فى واقعة مقتل الشاب "يوسف" ضحية جيرانه بحى بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، بإصدار قرارها بحبس المتهمين ١٥ عاما مع الشغل.

وجاء فى أمر الإحالة أنه فى سبتمبر من العام الماضى قام على ويوسف بقتل جارهما يوسف ٢٤ عاما، ضرباً بالشاكوش على رأسه وسط الشارع بسبب خلافات الجيرة، مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتا النية وأعدا العدة وقاما باستدراج المجنى عليه وقتله بقطعة حديدة "شاكوش" فوق رأسه مما تسبب فى وفاته فأحدثا إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما على النحو الثابت بالتحقيقات.

تفاصيل الواقعة المأساوية كانت فى سبتمبر العام الماضى بحى بولاق الدكرور المكان الذى يضم العقار الذى شهد الجريمة، يوسف الشاب الذى لم يكمل عامه الرابع والعشرين ويقيم مع والدته وشقيقه وشقيقته بجوار المتهم الذى يحمل نفس اسم المجنى عليه وخاله "علي"، المتهمان كانا يحضران بعض الفتيات الساقطات إلى شقتهما يومياً ويقومان بحفلات السكر والعربدة داخل الشقة محل سكنهما، الأمر الذى عاد بالأذى على الضحية ووالدته والتى كانت تخشى ما تخشاه على نفسها ونجلتها الفتاة العشرينية خاصة مع غياب الأبناء والزوج فى العمل لساعات طويلة، فتحدثت مع ابنها الضحية للتحدث إلى الجيران وإخبارهم بحقوق الجار والأمور التى تحدث منهما، والتى تسبب لهم الضجر والقلق والهلع.

وما إن التقى الضحية بالجار الذى يحمل نفس اسمه أخبره "بلاش تجيب نسوان تانى البيت يا يوسف.. أمى وأختى قاعدين لوحدهم وده ميصحش يحصل فى البيت: " ليفأجأ برد المتهم الذى من المفترض أن يخزى من أعماله المنافية للآداب، ولكنه صدمه "أيوا بجيب نسوان واللى مش عاجبه يمشى من البيت كله" ليرد الضحية بتهديد المتهم "متضطرنيش أبلغ عنك يا يوسف وساعتها مش هيحصلك كويس لا انت ولا اخوك علي".

وضع المتهم الحدث نصب عينيه وأبلغه لخاله المتهم الثانى وقررا الانتقام من جارهم يوسف، واستدرجا الضحية "تعالى يا يوسف نتكلم ونحل الحوار ده احنا جيران وميرضناش زعلك".. على مرأى ومسمع من شقيق الضحية والجيران غافل المتهمان الضحية وانهالا عليه ضرباً بالشاكوش فوق رأسه قاصدين بذلك إنهاء حياته وفارق المجنى عليه الحياة متأثراً بتلك الضربات القاتلة.

صراخ وعويل وسط الشارع فى محاولات لإنقاذ يوسف وحمله غارقاً فى دمائه إلى أقرب مستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بإصابته وتم إبلاغ ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، وحضرت قوة أمنية وتقابلت مع أسرة الضحية والتى اتهمت جارهما "يوسف" وخاله "علي" بقتل نجلهما "يوسف" بسبب خلافات الجيرة.

وبعد التأكد من صحة المعلومات وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة واقتيادهما إلى ديوان القسم وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وبالعرض على النيابة العامة وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بصحتها وعليه أمرت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمة المتهمين طبقاً لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة وقائمة بأدلة الثبوت المرفقة، مع استمرار حبس المتهمين احتياطياً على ذمة المحكمة، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وأصدرت المحكمة قرارها.