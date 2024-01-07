النمر: متابعة دورية للأعمال الإنشائية بمستشفى أشمون الجديدة

تابع خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، استكمال الأعمال الإنشائية بالموقع المخصص لإنشاء مستشفى أشمون الجديدة خلف مجلس مدينة أشمون والمطلة على شارع الثورة، والذي يتم إنشاؤها علي مساحة نحو 7 أفدنة والتي يتم تنفيذها بواسطة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة للقوات المسلحة ، وشركة دلتا للتنمية العمرانية .

وأشار النمر أنة تم الاستفادة من هذا الموقع لإقامة هذا المشروع الخدمي إذ يعد هذا المشروع من المشروعات ذات النفع العام لأهالي مركز ومدينة أشمون ، مؤكداً على اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحي فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين ، والارتقاء بالمنظومة الصحية بمركز أشمون .

وأوضح رئيس اشمون، أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروعات القومية التي تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، والتي تستهدف تطوير وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم .

كما ترأس رئيس مركز ومدينة أشمون حملة مسائية لرفع وإزالة الإشغالات بشوارع وميادين أشمون، وخلال الحملة تم رفع كافة الإشغالات والتعديات علي حرم الطرق،وإخلاء الشوارع من الباعة الجائلين تنفيذاً للقانون وتحقيقاً للصالح العام وحق المواطن في الطريق وتيسيراً لحركة مرور السيارات والمواطنين والحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون .

من جانبه أكد النمر علي استمرار حملات رفع الإشغالات بأشمون والوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقاً للقانون ولعودة الانضباط إلى الشارع، وشدد بضرورة التزام المواطنين بتعليمات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بعدم وضع أي إشغال يعوق الطريق ويضر بالمواطنين والأهالي بأشمون .