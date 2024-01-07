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الإثنين 08 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. السيسي: مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة «البوابة»، الصادر بتاريخ الإثنين 8 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

السيسي: مصر ستجتاز أي أزمة أو مشاكل أو ظروف صعبة

الرئيس ُيهنئ الأقباط بعيد الميلاد فى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية 

سلام عليكم بما صبرتم.. استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح فى غارة إسرائيلية

العدوان مستمر.. الحرب بين إسرائيل و«حماس» تدخل شهرها الرابع 

أزمة ميناء بربرة.. رئيس الصومال يلغى الاتفاقية البحرية بين إثيوبيا وصوماليلاند

بالذخيرة الحية.. كوريا الشمالية تصعد التوتر مع جارتها الجنوبية

الصين تفرض عقوبات على 5 شركات أمريكية لبيعها أسلحة لتايوان

العدد
البوابة السيسي أزمة وائل الدحدوح الحرب