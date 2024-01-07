صرف 60% من المقررات التموينية عن شهر يناير بجنوب سيناء

كشف المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء، عن صرف 60 % من حاملي البطاقات التموينية مقرارتهم التموينية عن شهر يناير حتى مساء اليوم الأحد، وكذا توافر سكر المبادرة علي البطاقة التموينية سعر الكيلو ٢٧ جنيه، مؤكدًا أن تموين جنوب سيناء يعمل ليل نهار حتي أيام العطلات الرسمية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقال الحارون لـ"البوابة نيوز": إنه بناءً على توجيهات الدكتورعلى المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابة ومتابعة وصول الدعم لمستحقيه وتوافر السلع التموينية والحرة والدقيق الخاص بالمخابز البلدية حيث تتوافر جميع السلع التموينية بمدى كفاية مابين 5 إلى 3 شهور وكذا توافر السلع الغذاييه وغير الغذائية وسلع المبادرة بجميع 28 فرع من فروع دلتا ماركت.

وأشار وكيل وزارة التموين إلى أنه في ضوء توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ جنوب سيناء جرى ضخ كميات كبيرة من سكر المبادرة سعر الكيلو ٢٧ جنيه علي البطاقات التموينية للصرف علي السيستم من فرد الي ٣ افراد كيلو سكر مبادرة بجانب السكر التمويني كيلو سكر لكل فرد كيس سكر سعر كيلو السكر التمويني ١٢.٦٠ جنيه.

و أضاف: والبطاقة من ٤ افراد فأكثر يصرف لها ٢ كيلو سكر مبادرة سعر الكيلو ٢٧ جنيه بجانب السكر الأساسي ٦ كيلو بحد اقصي علي البطاقه التموينية سعر الكيلو ١٢.٦٠ جنيه وكذا ضخ كميات كبيره من السكر الحر بفروع دلتا ماركت تصرف لغير حاملي بطاقه تموينية والعمالة غير المنتظمة والموسمية من خلال المكاتب التموينية.

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