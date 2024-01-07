"لا نملك إلا التضامن العاجز".. نقيب الصحفيين يعزي في استشهاد مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح

تقدم خالد البلشي نقيب الصحفيين، بواجب العزاء اليوم عبر صفحتة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك للزميل وائل الدحدوح في وفاة نجلة الصحفي حمزة و لكل الزملاء الصحفيين الذين استشهدوا نتيجةً القصف الاجرامي للاحتلال الاسرائيلي على شعب فلسطين الحر، مؤكدا انه لا يملك إلا التضامن العاجز.

وقال نقيب الصحفيين : "استمرار استهداف الصحفيين وناقلي الحقيقة استشهاد الصحفيين مصطفى ثريا وحمزة الدحدوح نجل الزميل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي استهدفهما غرب خان يونس ليرتفع عدد الصحفيين الشهداء إلى 109 زميلا الكلمات تفقد معناها .

وأضاف البلشي : "كل التعازي لوائل الدحدوح ولكل الزملاء في فلسطين الحرة للأسف لا نملك إلا التضامن العاجزالحرية لفلسطين.. المجد للمقاومة الصحافة مش جريمة عاشت فلسطين حرة.