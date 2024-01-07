الصفدي وبلينكن يتفقان على ضرورة تمكين أهالي شمال غزة النازحين من العودة إلى بيوتهم

اتفق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على تمكين أهالي غزة النازحين من الشمال من العودة إلى بيوتهم ومناطقهم، ورفض تهجير الفلسطينيين داخل قطاع غزة وإلى خارجه وضرورة إيصال المساعدات بشكل كاف إلى غزة.

جاء ذلك خلال المحادثات الموسعة التي جرت اليوم / الأحد/ بالعاصمة الأردنية عمان بين الصفدي وبلينكن حول الأوضاع الكارثية في غزة، إلى جانب قضايا ثنائية وإقليمية.

كما اتفق الوزيران على استمرار التواصل لبحث جهود وقف الحرب وإدخال المساعدات وحماية المدنيين وإطلاق جهد حقيقي فاعل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام العادل على أساس حل الدولتين.

وأكد الصفدي، خلال اللقاءمع وزير الخارجية الأمريكي، ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار ينهي العدوان وما يسببه من قتل ودمار وكارثة إنسانية..مشددا على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية والطبية بشكل فوري وكاف ومستدام إلى جميع أنحاء غزة التي تواجه كارثة إنسانية بسب استمرار العدوان الإسرائيلي ومنع إدخال المساعدات بشكل كاف.

وحذر الصفدي من تبعات استمرار العدوان وانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومن التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية.. مشددا على ضرورة وقف إسرائيل جميع خطواتها اللاشرعية والاستفزازية التي تدفع نحو تفجر الأوضاع في الضفة.

وشدد الصفدي على عبثية أي طرح مستقبلي يكرس فصل غزة عن الضفة الغربية، وخارج سياق خطة شاملة تلبي حق الشعب الفلسطيني في الحرية والدولة المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة على أساس حل الدولتين.

