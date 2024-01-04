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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

تراب أمشير للكاتبة سعاد مصطفى يشارك في معرض القاهرة للكتاب

رواية تراب أمشير
رواية " تراب أمشير" للكاتبة سعاد مصطفى
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يصدر قريبا  دار نسيان للنشر والتوزيع رواية " تراب أمشير" للكاتبة سعاد مصطفى ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين.

تناقش الرواية اضطراب التعلق المرضي بشخص وهو سلوك مكتسب  يتعلمه المريض منذ الصغر نتيجة نشأته في أسرة مفككة وآثار هذا الإضطراب السلبية على حياة المريض ومن حوله.

 وتسلط  الكاتبة الضوء على ضرورة تحرير المشاعر المختزنة عن طريق الكتابة أو الرسم أو أي نشاط آخر يساعد على تفريغ الطاقة السلبية.

من أجواء الرواية

- أنت لا تشعر بما أشعر به، حاجتي إليها تأكل قلبي، تفتت إرادتي، كلما أحاول أن أدير ظهري لها أجد نفسي أتمسك بها أكثر!.. أنت تتسائل ما الذي أفعله بملابسها؟! 
سوف أخبرك... أنا أشمها، إن رائحتها تهدئني، تجعلني أسترخى، لا أنام إلا وأنا قابض على هذا المنديل، لهذا السبب أخذت بيجامتها، آخر شيء ارتدته وتركت رائحتها به.


عن الكاتبة: 
سعاد مصطفى كاتبة شابة صدرت لها عدة روايات هم ( ملامح روح، أفعى العرش، أورنيلا، الضلع السابع، تزوجت ساديًا، إحدى عشرة خيبة).

معرض القاهرة الدولي للكتاب رواية تراب امشيررواية تراب أمشير للكاتبة سعاد مصطفى قريبا بمعرض القاهرة الدولي للكتاب دار نسيان للنشر والتوزيع