وزير النقل يشهد توقيع عقد تطوير محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح إلتزام بناء وتطوير وإدارة وتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي.

وقع العقد كل من اللواء محمد عبدالرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لموانىء البحر الأحمر، وأحمد المطوع الرئيس التنفيذي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة موانىء أبوظبي.

صرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن هذا التعاقد يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعظيم سياحة اليخوت وسياحة سفن الكروز في مصر وفي ضوء انطلاق التعاون الكبير بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي في مجال النقل البحري، واستمرارًا للتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الإدارة والتشغيل للمحطات المختلفة.



وأشار وزير النقل خلال فعاليات التوقيع إلى أنه كما سبق وتم عقد مؤتمر موسع مع المستثمرين منذ عدة أيام لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتدعيم سبل إنشاء المراين المحلية والدولية بها، واستعراض الإجراءات المتنوعة والمتميزة لتعظيم سياحة اليخوت في مصر وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة بها عند وصول ومغادرة اليخوت الأجنبية للموانئ والمراين السياحية التى تقع على سواحل جمهورية مصر العربية، قائلا: اليوم نوقع بالأحرف الأولى عقد منح التزام بناء وتطوير وادارة وتشغيل وتسويق وصيانة واعادة تسليم محطات الركاب والسفن السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ مع مجموعة موانئ أبوظبي، وهو توقيع يختص بنوع أخر من السياحة وهي سياحة الكروز.

وأوضج أن محطتى سفاجا والغردقة محطات حديثة سبق افتتاحهما بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في عامي 2015 و2016، ومحطة شرم الشيخ سيتم رفع كفائتها واعادة تطويرها من خلال الشراكة مع موانيء ابوظبي العالمية التي يمثل الشراكة معها تجسيدا للخطة الشاملة لوزارة النقل لتكوين الشراكات الإستراتيجية مع كبري شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، مشيرا إلى أن تعظيم تجارة الترانزيت من أهم الأولويات التي يتم العمل عليها حاليًا، وذلك في إطار الاستفادة من الموانئ الموجودة ومواقعها المميزة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة المصرية من أجل أن تكون مصر مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات وتعظيم تجارة الترانزيت.

وأضاف وزير النقل أن هذا التعاقد سيساهم في زيادة الدخل القومي وله عوائد مباشرة وغير مباشرة مثل توفير فرص العمل والعوائد على المصانع وعلى المقاصد السياحية للسائحين وانشطة السائح المختلفة بها بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأكد أن مالايقل عن 95-96% من العمالة وفريق العمل بهذه المحطات من المصريين، مشيرا إلى أن هذا التعاقد سيساهم في تسيير خط كروز ما بين ميناء زايد وموانىء سفاجا والغردقة وشرم الشيخ ولاحقا موانء الخليج العربي وميناء العقبة والموانىء الاوربية والاسيوية كما ان هذا التعاقد هو تكامل مع موانئ ابوظي التي تتعاون مع خطوط ملاحية عالمية ومقاصد سياحية في مختلف دول العالم.

كما أكد الوزير أن التطوير في قطاع النقل في مصر لا يشمل فقط قطاع النقل البحري بل في كافة القطاعات الاخرى ( الطرق والكباري والسكك الحديدية والجر الكهربائي ومترو الانفاق والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري) والتي يتم فها تنفيذ مشروعات عملاقة في مختلف مجالات النقل، وأن مصر لم ولن تبيع موانيها وهذا التوقيع ليس بيع ولا استحواذ ولكن شراكة بين الجانبين، مضيفا أن الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع الجاري تنفيذه بطول 225 كم والذي يعتبر جزءًا من الممر اللوجيستي التنموي ( سفاجا /قنا/ ابوطرطور ) سيساهم في الربط بين مينائي سفاجا والغردقة وقنا ومنها لأبوطرطور لنقل الفوسفات لنجع حمادي ثم إلى الأقصر حيث السياحة الثقافية.

ومن جانبه أكد أحمد المطوع الرئيس التنفيذي الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة موانئ ابوظبي عن سعادته بهذا التوقيع الهام للجانبين، وأنه امتدادا للتعاون الكبير بين مجموعة موانئ ابوظبي ووزارة النقل المصرية في تنفيذ العديد من المشروعات.

وأشار إلى أن توقيع العقد النهائى بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم المحطة متعددة الأغراض (سفاجا٢) بميناء سفاجا البحري، لافتا إلى أن هناك مشروعات أخرى سيتم التعاون فيها مع وزارة النقل المصرية خلال الفترة القادمة.