تكريم اسم الموسيقار الراحل عبده داغر وصناع فيلمه بمركز الثقافة السينمائية

أقام مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر أمسية سينمائية عرض خلالها الفيلم التسجيلى "عبده داغر" للمخرج والمصور الفنان وحيد مخيمر، الذي تدور أحداثه حول حياة وألحان الموسيقار العالمي عبده داغر.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما ، مونتاج مها رشدي، مدير إنتاج أحمد رفاعي، تصوير بدوي ترك.

بدأت الفعاليات بكلمة رئيس المركز د. حسين بكر وتحدث خلالها عن الفنان الراحل عبده داغر وكيف كان دائما بعيدا عن الأضواء ووهب حياته لفنه وأن المركز بصدد انتاج العديد من نوعية هذه الأفلام التي تتحدث عن الرموز المصرية ومنها انتاج الفيلم التسجيلي بليغ حمدي للمخرج حسين بكر.

وسلم الدكتور حسين بكر شهادات تكريم اسم الراحل عبده داغر لنجله د. خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، وتم تكريم المخرج وحيد مخيمر والناقد الموسيقي د. محمد سعد والمونتيرة مها رشدي ومدير التصوير بدوي ترك ومدير الانتاج أحمد رفاعي، ثم تحدث عن الموسيقار الراحل الناقد الموسيقي د.محمد سعد مؤلف كتاب ساحر الكمان الذي تناول فيه سيرته الذاتية وكيف تأثر في بداية حياته بحفظه للقرأن الكريم وكيف وصل للعالمية.

وتحدث أيضا د. خالد داغر عن والده الموسيقار الذي كان يعتبر منزله واحة للموسيقيين بمختلف الأعمار والجنسيات، وكيف انه حفظ القرآن الكريم، ثم رحلته مع تعلم الموسيقى، حتى أصبح أشهر موسيقار وعازف كمان عالمي ووضع له تمثال بجوار بيتهوفن وموتسارت بحديقة الخالدين بألمانيا.

وتحدث أيضا المخرج وحيد مخيمر و المونتيرة مها رشدي ومدير الانتاج عن ذكرياتهم اثناء تصوير الفيلم.

حضر الندوة المخرج أشرف فايق والكاتبان الصحفي سيد محمود، ومحمد بهجت، ولفيف من المهتمين بالثقافة السينمائية .

جدير بالذكر ان الفعاليات أقيمت تحت إشراف الكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام مركز الثقافة السينمائية.

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