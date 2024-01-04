تعرف على سبب اختيار اسم فيلم الفيشاوي الجديد "عادل مش عادل"

يستعد صناع فيلم "عادل مش عادل" لعرضه في يناير الجاري بدور العرض السينمائي.

وعن سبب اختيار اسم "عادل مش عادل" للفيلم يقول الفنان محمد رضوان أحد أبطاله في تصريح لـ"البوابة نيوز": أجسد شخصية محامي كبير ويعمل لدي أحمد الفيشاوي الذي يدعى عادل ورغم اسمه إلا أنه يقوم بأعمال منافية، حيث يشهد زورا بشكل يغير مسار القضايا وهذا بالطبع غير متماشي مع اسمه لذلك جاء اختياره بهذا الاسم.

وتابع “رضوان”: قمت باختيار تقديم الشخصية لأنها مختلفة عن ما قدمته من قبل، حيث أنها تمزج بين الشر والكوميديا.

وعن التعاون مع الفيشاوي، أوضح: أعرفه منذ صغره وكان يحضر للمسرح مع والده رحمة الله عليه وأصبح نجما حاليا وسعدت بالتعاون معه في الفيلم".

فيلم "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوى، شيرى عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، مصطفى أبو سريع، بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربه نوال صاحبة أغنية مخاصماك والفيلم قصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسرى.

ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.