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الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

حصيلة 24 ساعة.. ضبط 1814 مخالفة تحدث في الهاتف أثناء القيادة

ضبط 65686 مخالفة
ضبط 65686 مخالفة مرورية متنوعة
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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 65686 مخالفة مرورية متنوعة من بينها المخالفات التالية:
 (840) مخالفة السير بدون تراخيص.
 (85) دراجة نارية مخالفة.
(12214) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 (24) مخالفة موقف عشوائى.
(1814) مخالفة التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة.
 

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