رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية: التصحيح يتم بالتوازي مع عقد الاختبارات لسرعة إعلان النتائج

أكد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية،حرصه على متابعة سير انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول مع اللجنة العليا للإمتحانات، وتوفير أجواء ملائمة للطلاب،مشيرًا إلى أن أعمال التصحيح تتم بالتوازي مع عقد الإختبارات، وذلك لسرعة إعلان النتائج وفقًا للمواعيد المقررة لها.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة لسير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، صباح اليوم، رافقه الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة ،الدكتور احمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب ،والدكتور خالد خضر وكيل الكلية لشئون التدريب والخدمات.

وخلال جولته،اطمأن الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ،على الإلتزام بضوابط أداء الإمتحانات ،واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تهيئة المناخ الملائم للطلاب داخل اللجان، وإتاحة كافة سبل الراحة والأمان والدعم لهم، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

كما تجرى اختبارات نهاية الفصل الدراسي الاول بفرع الجامعة بمدينة السادات .

وأضاف الدكتور كشك ، أن الجامعة قامت بإعداد كافة الترتيبات اللازمة لإجراء الإختبارات ،وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للطلاب والمتابعة بصفة مستمرة، لضمان انتظام سير الإختبارات بدون أي مشكلات أو معوقات.

كما أجرى الدكتور كشك حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإختبارات،مؤكدًا على ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان للإجابة على استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودتها،متمنيًا للجميع دوام التفوق والنجاح.

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