مصرع شاب وإصابة سيدة في حادث تصادم دراجة بخارية وميكروباص بالدقهلية

لقى شاب مصرعه فيما أصيبت سيدة في حادث تصادم دراجه بخارية كانو يستقلونها مع سيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا فى محافظة الدقهلية .

وكان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة ميكروباص على طريق ميت الكرماء طلخا ووجود متوفى ومصابين .

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ والفحص تبين حدوث تصادم بين دراجة بخارية يستقلها شاب يدعى إبراهيم . ح وسيدة مع سيارة ميكروباص حيث أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة السيدة وعدد من ركاب الميكروباص بإصابات خفيفه .

وجرى نقل الجثه إلى المشرحة والمصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.