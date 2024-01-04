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الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني: نعد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
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أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الخميس، عن تحرك جديد من المملكة بشأن مواجهة جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. 

وأكد وزير الخارجية الأردني، قائلا "نعمل على إعداد الملفات القانونية للتعامل مع جرائم الحرب التي ارتكبتها  إسرائيل في غزة"، بحسب ما أوردته فضائية "الشرق" في نبأ عاجل.

يذكر أن جنوب أفريقيا توجهت إلى محكمة العدل الدولية لرفع دعوى قضائية ضد مجرمي الحرب الإسرائيليين الذي يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان من جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر العام الماضي 2023.

وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها إن جنوب إفريقيا اتهمت إسرائيل بارتكاب ما وصفته بأنه "أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، وأوضحت العدل الدولية أن "أفعال إسرائيل مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والإثنية الأوسع أي الفلسطينيين".

وزير الخارجية الأردني جرائم الحرب الاحتلال الإسرائيلي الشعب الفلسطيني في قطاع غزة