محمد صلاح الأغلى إفريقيًّا في «البريميرليج»

تصدر الفرعون المصري محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والمحترف ضمن صفوف فريق ليفربول، قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" فى موسم 2023 / 2024.

ويقود الفرعون المصري قائمة منتخب مصر المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 فى نسختها الـ 34، والتي تنطلق في 13 يناير الجاري بكوت ديفوار، حيث بلغت القيمة التسويقية لـ "مو" صلاح مع ليفربول، 65 مليون يورو، وبذلك يكون الأغلي بين اللاعبين الأفارقة فى الدوري الإنجليزي، وكذلك سيكون الاعب الأغلى فى أمم أفريقيا 2023.

وجاءت قائمة اللاعبين الأفارقة الأغلى في الدوري الإنجليزي كالتالي:

1- محمد صلاح (ليفربول – منتخب مصر) – 65 مليون يورو

2- محمد قدوس (وست هام – غانا) – 45 مليون يورو

3- أندريه أونانا (مانشستر يونايتد – الكاميرون) – 40 مليون يورو

4- بريان مبيومو (برينتفورد – الكاميرون) – 38 مليون يورو

5- نايف أكرد (وست هام – المغرب) – 38 مليون يورو

6- باب مطر سار (توتنهام – السنغال) – 35 مليون يورو

7- نيكولاس جاكسون (تشيلسي – السنغال) – 35 مليون يورو

8- شيخ دوكوري (كريستال بالاس – مالي) – 35 مليون يورو

9- إبراهيما سنجاري (نوتينجهام فورست – كوت ديفوار) – 32 مليون يورو

10- إيف بيسوما (توتنهام – مالي) – 30 مليون يورو