تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية ومحافظ جنوب سيناء

التقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها على أرض المحافظة وتذليل أية معوقات أو عقبات تواجه تنفيذ المشروعات الخدمية والاستثمارية.

وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة الاستثمارية للعام المالى 2023/2024 والتى تم الانتهاء من كافة اجراءات الطرح للمشروعات بجميع مراكز المحافظة لتنفيذ عدد كبير من المشروعات فى مجالات رصف الطرق، وتطوير الشوارع والنظافة، وتحسين البيئة، والكهرباء والإنارة والأمن والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية، وأشار اللواء هشام آمنة إلى الاهتمام الكبير الذى أولته الدولة المصرية والقيادة السياسية لتنمية سيناء، ويظهر ذلك جليا من خلال الاستثمارات الحكومية التى تخصصها الدولة فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، لتنفيذ العديد من المشروعات القومية.

وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق بين أجهزة المحافظة مع الشركات المكلفة بتنفيذ المشروعات الجديدة فى الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى لدفع أعمال التنفيذ والإسراع بمعدلات الأداء والانتهاء من تلك المشروعات وفقًا للبرامج الزمنية المخططة للمساهمة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمواطنى جنوب سيناء، مشيدًا بالجهود التى تبذلها المحافظة لتنفيذ مختلف المشروعات فى عدد من المدن والمناطق المختلفة بجنوب سيناء والتى ستحقق نقلة حضارية لأهالى المحافظة فى ظل ما تمتلكه من مقومات تاريخية وسياحية وأثرية ودينية وعالمية.

ووجه وزير التنمية المحلية بأهمية العمل بصورة مستمرة للانتهاء من كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى مختلف المدن فى مواعيدها المقررة ودخولها الخدمة مشيرا الي أهمية العمل بصورة مستمرة للانتهاء من كافة المشروعات الجارية على أرض المحافظة فى مختلف المدن فى مواعيدها المقررة ودخولها الخدمة .

من جانبه، أشار اللواء خالد فودة إلى المتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وجولاته الدورية على أرض الواقع، ورفع كفاءة وتطوير جميع القطاعات الحيوية التى تمس حياة المواطنين لتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة إنشاء بعض التجمعات التنموية بمدن المحافظة والمشروعات السياحية والخدمية بمدينة دهب وكذا أعمال التطوير الجاري تنفيذها في منطقة الرويسات، تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير سكن آمن وملائم ومناطق خدمات ومناطق تجارية وتوفير حياة كريمة لأهالي المنطقة.

كما عرض المحافظ علي اللواء هشام آمنة موقف إنشاء عدد خمس ميادين بمدينة شرم الشيخ، وهي ميدان دلتا شرم، وميدان المحكمة، وميدان العلم نور، وميدان مجلس المدينة الجديد، وميدان عامل النظافة

و تطرق اللواء هشام آمنة خلال الاجتماع الي جهود محافظة جنوب سيناء، للسيطرة على الأسواق وتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، وإقامة المعارض والشوادر والمنافذ بجميع مدن المحافظة، ومتابعة تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الغذائية والتى أطلقها خلال شهر أكتوبر الماضى لمدة 6 شهور بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومختلف الوزارات بالدولة.

وشدد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية للحكومة بتخفيف العبء عن المواطنين وخاصة من محدودى الدخل، والتصدى لجشع بعض التجار وضمان توافر المنتجات والسلع الأساسية بأسعار مخفضة وجودة مناسبة، لافتا إلى أن هناك متابعة أسبوعية من السيد رئيس مجلس الوزراء لهذه المبادرة وتطوراتها علي أرض المحافظات .

وأشار اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إلى أنه يتابع باستمرار جوانب تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنطاق المحافظة ويتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين وبكميات متوافرة وعدم الخروج عن الأسعار المعلنة، ويشدد على إحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومنع الغش والتصدى لجشع التجار والاحتكار للمواد الغذائية.

كما استعرض اللقاء موقف أعمال تطوير الحملة الميكانيكية على مستوى مدن المحافظة، وكذا التأكد من جاهزية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لرفع درجة استعدادها لتلقي البلاغات والتعامل معها لأي أحداث طارئة في محافظة جنوب سيناء، ويأتى ذلك تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص سرعة الانتهاء من تجهيز مراكز الشبكة الوطنية للسلامة العامة والطوارئ وذلك للمساهمة فى تحسين خدمات الطوارئ المقدمة للمواطنين وتوفير كافة البيانات والمعلومات لمتخذى القرار، وتحقيق سرعة رد الفعل أثناء الحالات الطارئة بالإضافة إلى دعم خطط التنمية المستدامة ومتابعة معدلات المشروعات القومية وتسخير الوسائل التكنولوجية الحديثة لدعم استراتيجية مصر الرقمية بما يؤهل الجهاز الإدارى للارتقاء بمستوى كافة الخدمات الحكومية المُقدمة للمواطنين والتحول الرقمى الآمن.

وأكد اللواء خالد فودة على قيامة بتفقد الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة بالطور، والمتابعة المستمرة لأعمال الشبكة الوطنية للتأكد من مدى جاهزية الجميع لرفع درجة استعدادها لتلقى البلاغات والتعامل معها لأى أحداث طارئة مع توافر اليقظة التامة، مشيرًا إلى أن الشبكة الموحدة تقوم على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسى وغرفة عمليات متخصصة فى كل مدينة لتلقى بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادى تفاقم الأزمات.

وأشار فودة الي الاستعداد التام لكافة الأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار والتأكد من جاهزيتها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، والخاصة برفع درجة الاستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة، ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل استعدادًا لأى طارئ، كما أشار المحافظ، إلى تكليفاته لكافة رؤساء المدن بضرورة المتابعة الميدانية، ومراجعة خطط الانتشار وجاهزية الفرق واستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ جنوب سيناء موقف منظومة المتغيرات المكانية، والتأكيد علي أهمية الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم لها، واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأكد اللواء هشام آمنة أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدى فى المهد، موجهاً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.

وأكد محافظ جنوب سيناء مواصلة مدن المحافظة في القيام بحملات إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراض وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وخلال الاجتماع حرص وزير التنمية المحلية على متابعة منظومة المخلفات الصلبة الجديدة على أرض المحافظة، بالإضافة الى بعض مشروعات البنية التحتية الجارية فى المخلفات بما يساهم في تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة الجديدة، حيث يبلغ إجمالى حجم الاستثمارات المُقدمة للمحافظة حوالى 146 مليون جنيه، لتنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى حرص المحافظة على تقديم خدمات نظافة متميزة تتناسب مع طبيعة المحافظة السياحية، مضيفًا أنه يجري العمل على تطبيق منظومة وإدارة متكاملة للمخلفات ومستدامة ومنتظمة على أعلى مستوى من الكفاءة والانضباط بشرم الشيخ لا تقل عن المدن العالمية في هذا المجال.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ جنوب سيناء موقف تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة "100 مليون شجرة"، التى بدأت فى جميع المحافظات وتشمل الطرق والجزر الوسطى، ونطاق الجهات الحكومية مثل المدارس والجامعات، ومراكز الشباب، و الطرق الرئيسية والإقليمية والدائرية، ومداخل المدن والقرى والميادين الرئيسية والجزر الداخلية وزراعة الأشجار بالحدائق العامة حيث شهدت خلال عام ٢٠٢٣ توريد حوالى 70 ألف شجرة "أشجار مثمرة – أشجار خشبية" للمحافظة بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه.

واختتم وزير التنمية المحلية اللقاء مع محافظ جنوب سيناء باستعراض جهود المحافظة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بسهولة ويسر والاستفادة من التحول الرقمى في جميع المدن والمراكز وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية بما يحقق رضا المواطنين.