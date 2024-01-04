صوت أمريكا: أوكرانيا وروسيا تتبادلان المئات من أسرى الحرب

أعلنت روسيا وأوكرانيا أنهما تبادلتا المئات من أسرى الحرب، بحسب ما ذكرت إذاعة "صوت أمريكا".

وقال مسؤولون أوكرانيون، إن موسكو أفرجت عن 230 من جنودهم.

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية، إن 248 من جنودها عادوا إلى ديارهم من الأسر الأوكراني بموجب اتفاق بوساطة الإمارات.

وأشارت الإذاعة إلى أنه سبق أن تبادل الجانبان الأسرى في أوقات مختلفة خلال الحرب المستمرة لقرابة عامين.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الروسية، إن دفاعاتها الجوية دمرت 12 صاروخا أوكرانيا فوق منطقة بيلجورود، بعد أيام من هجوم أوكراني في نفس المنطقة أسفر عن مقتل 24 شخصا وتعهد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشن هجمات مكثفة.

في حين، قال مسؤولون أوكرانيون إن هجمات صاروخية روسية مكثفة أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل وإصابة ما يصل إلى 130 في كييف وخاركيف.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن القوات الروسية استخدمت 35 طائرة بدون طيار (مسيرة) و 99 صاروخا أطلقت جوا وبحرا وإن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت جميع الطائرات المسيرة و 72 من الصواريخ.

فيما قال وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي، إنه ردا على الهجوم الأخير على أوكرانيا، يجب على الحلفاء الرد بتشديد العقوبات على روسيا وتزويد القوات الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى.

وتجاور بولندا أوكرانيا، وأرسل جيشها أربع طائرات مقاتلة من طراز F-16 لحماية مجالها الجوي تحسبا لهجمات روسية محتملة.