توزيع لحوم مجانا على 300 أسرة بالدقهلية.. صور

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية جمعية الأورمان فى تنظيم احتفالية لتوزيع عدد 600 كيلو لحوم مجانأ بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الروماني بكفر يوسف عوض فى مركز السنبلاوين وذلك في ظل توجيهات السيد رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية.



جاء ذلك لإدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية والتخفيف عن كاهلهم، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم.

من جانبه قال الدكتور وائل عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالدقهلية، إنه تم توزيع عدد 600 كيلو لحوم على 300 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من المسحيين، مؤكدا على أهمية تضافر كافة الجهود لتوفير المساعدات اللازمة للأسر بالقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة وتوفير متطلباتهم .



من ناحيته أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان أن الجمعية تحرص دائما على مشاركة المسيحيين مناسباتهم وتقديم المساعدات اللازمة للأسر الأكثر احتياجا، في قرى ومدن المحافظة.



وأشار إلى أن الجمعية بمحافظة الدقهلية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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