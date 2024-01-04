هدوء بأسواق الذهب المصرية بداية اليوم الخميس 4 يناير 2024

التذبذب وحالة من عدم الاستقرار، هو الوضع المسيطر على الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، حيث افتتحت أسواق الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024، على حالة من الاستقرار والهدوء النسبي، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا حوالي 3185 جنيها للبيع و3160 جنيها للشراء، وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 3640 جنيه للبيع و3611.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 في الصاغة المصرية بداية اليوم 3336.75 جنيه للبيع، و3310.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 بداية اليوم الخميس إلى 2730 جنيها للبيع، و2705.5 جنيه للشراء.

وحافظ سعر جرام الذهب عيار 14 على استقراره عند 2123.25 جنيها للبيع، 2106.75 جنيه للشراء.

وعن أقل الأعيرة المتداولة، سجل سعر جرام الذهب عيار 12 في الأسواق اليوم نحو 1820 جنيها للبيع، 1805.75 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب (ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ويلقى إقبالا كبيرا كأحد أدوات الاستثمار الآمن) إلى نحو 25480 جنيها للبيع و25280 جنيها للشراء.

أما عن سعر الأونصة (وتزن حوالي 31.1 جراما) فسجلت 111,605 جنيها البيع، مقابل 112,671 جنيه للشراء.

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم 3,588,571 جنيها للبيع، و3,622,857 جنيها للشراء .

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهي تضاف عند الشراء فقط، وتكون كبيرة في حال شراء المشغولات الذهبية الجديدة مقارنة بالذهب المستعمل والسبائك.

وعند حساب سعر المصنعية؛ يتم إضافة نحو بين 6-10% من سعر الجرام، أو تكون بين 80-150 جنيها في بعض محلات الصاغة، بينما يبدأ سعر مصنعية الذهب المستعمل من 20 إلى 25 جنيها.

عالميا، يشهد الذهب ضغط سلبي مع بداية تداولات اليوم ليستمر في التراجع لليوم الرابع على التوالي وسط عدم اليقين في الأسواق بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الامريكي ، وذلك قبل صدور محضر اجتماع البنك اليوم.

وتتداول أسعار الذهب الفوري حاليا عند المستوى 2054 دولارا للأونصة وكان السعر قد سجل أعلى مستوى اليوم عند 2066 دولارا للأونصة، يأتي هذا بعد انخفاض خلال الثلاث جلسات الماضية ليتراجع السعر من أعلى مستوى في 3 أسابيع عند 2088 دولارا للأونصة.