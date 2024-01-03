كأس السوبر الفرنسي.. باريس سان جيرمان بتشكيل هجومي أمام تولوز

أعلن الإسباني لويس إنريكي، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة تولوز، في مباراة نهائي كأس السوبر الفرنسي.

وتقام مباراة كأس السوبر الفرنسي بين باريس سان جيرمان وتولوز على ملعب حديقة الأمراء، وتنطلق في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

ويخوض الفريق الباريسي، لقاء الليلة بتشكيل هجومي، حيث يقود الهجوم كيليان مبابي، بجانب عثمان ديمبلي وبرادلي باركولا.

ويشارك البي إس جي مباراة السوبر الفرنسي، بصفته بطلًا لبطولة الدوري الفرنسي في الموسم الماضي، بينما يتواجد تولوز بصفته بطلًا لبطولة كأس فرنسا.

تشكيل باريس سان جيرمان لمواجهة تولوز

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - ميلان سكرينيار - لوكاس هيرنانديز

خط الوسط: فيتينيا - زائير إيمري- لي كانج إن

وفي الهجوم: كيليان مبابي - برادلي باركولا - عثمان ديمبلي.