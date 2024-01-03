4 قواعد غذائية للتخلص من الوزن الزائد

كشفت المتخصصة الأسترالية في التغذية، سوزي بوريل، عما يعرف بـ "قواعد الطعام الأربع"، وهي أربع خطوات صحية تهدف إلى تحقيق فقدان الوزن بشكل صحي في عام 2024. وفقا لتصريح نقلته صحيفة "نيويورك بوست"، أكدت بوريل أهمية اتخاذ قرارات مهمة لتبني نمط حياة صحي.

تفاصيل قواعد الطعام الأربع:

1. تناول الحلويات مرة واحدة يوميًا: يُنصح بالاستمتاع بالحلويات في وقت محدد من اليوم والسيطرة على الرغبة المفرطة في تناول السكريات. يشدد التوجيه الغذائي للأمريكيين لعام 2020-2025 على ضرورة تقليل استهلاك السكريات، حيث يزيد استهلاك الكثير من السكر من خطر الإصابة بالسمنة وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني وغيرها من الأمراض.

2. تجنب الأطعمة المقلية: يُنصح بتقليل استهلاك الزيوت والطعام المقلي وزيادة تناول الخضروات والوجبات المشوية أو المطبوخة على البخار.

وتشير دراسة أجريت في العام الماضي إلى ارتباط الأطعمة المقلية، خاصة البطاطس المقلية، بزيادة خطر الإصابة بالقلق والاكتئاب وتهديد جهاز المناعة.

3. تجنب الكحول والمشروبات الغازية: تحتوي المشروبات الكحولية والغازية على سعرات حرارية عالية، ويجب تجنب شربها بكثرة.

تعتبر المشروبات الغازية مشكلة خطيرة نظرًا لاحتوائها على سكريات وملونات وغازات، وزيادة استهلاكها يؤثر على صحة المعدة.

4. شرب القهوة مع الحليب مرة واحدة يوميًا: يُنصح بتقليل استهلاك القهوة الممزوجة بالحليب، حيث يمكن أن تحتوي على سعرات حرارية إضافية، حتى إذا كان الحليب خاليا من الدسم أو من مصدر نباتي. يُفضل شرب القهوة السوداء بدون إضافات بالحليب.

تعد قواعد الطعام الأربع منهجية بسيطة وعملية لتحقيق نمط حياة صحي وفقدان الوزن بشكل مستدام في عام 2024.