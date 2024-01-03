إيطاليا تؤكد سعيها لمنع انتشار الصراع في الشرق الأوسط

أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، أن هدف إيطاليا ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، هو منع انتشار الصراع الراهن في الشرق الأوسط، والتوصل إلى وضع يؤدي إلى استقرار نهائي في المنطقة.

وأضاف تاياني، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "أكي"، أن "علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان تراجع التوتر"، مشيرا إلى أنه يتعين أن يسود المنطق السليم في القدس بأن تولي الحكومة الإسرائيلية اهتمامًا بالسكان المدنيين الفلسطينيين.

وشدد تاياني على أن "إيطاليا تدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، وستعمل مع شركائها الدوليين من أجل تحقيق السلام العادل والدائم".

وتأتي هذه التصريحات من إيطاليا في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لقطاع غزة، فيما يواصل الفلسطينيون إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وتهدف إيطاليا من خلال هذه التصريحات إلى إرسال إشارة إلى الأطراف المتنازعة في الشرق الأوسط، بأن عليها العمل من أجل وقف العنف وتحقيق السلام.