أكمل شهير لـ"البوابة نيوز": شخصيتي في مسلسل "روز وليلى" مختلفة

أعرب الفنان الصاعد أكمل شهير، عن سعادته البالغة من خلال مشاركته في مسلسل "روز وليلى" المقرر عرضه خلال الفترة القليلة المقبلة، حيث يحمل العمل طابعًا خاص من الكوميديا والتشويق.

وقال أكمل شهير، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز": مسلسل روز وليلى تجربة ممتعة وإضافة كبيرة في مشواري الفني، والشخصية التي أجسدها ستكون مفاجأة ومختلفة، واتمنى ان تنال إعجاب المشاهدين".

بوستر مسلسل روز وليلى

وتابع: "سعيد بالمشاركة مع الفنانة يسرا والمخرج أدريان شيرجولد، بقدم شخصية باهر، دور شيق جدًا، وعلى مدار الحلقات يواجه الكثير من التحديات".

يذكر أن، شارك الممثل أكمل شهير في عدد من الأعمال الدرامية، حيث ظهر بدور مميز في مسلسل الاختيار الجزء الثالث بدور "عبدالله" الشاب الإرهابي، كما شارك في مسلسل جت سليمة بدور "توليفة".

الجدير بالذكر أن، مسلسل "روز وليلى" من المقرر عرضه يوم 11 يناير الجاري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي تشويقي، حول المحققتين السريتين يسرا ونيللي كريم، وتخوضان العديد من الصراعات والأزمات خلال الأحداث وتقوم بالعديد من المهام.