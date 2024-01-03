السيسي: مصر حريصة على التعاون مع الكونغو لتحقيق مصالح الشعبين والقارة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية "فيليكس تشيسيكيدي"، أعرب خلاله عن اعتزاز الكونغو العميق بعلاقاتها التاريخية الوثيقة مع مصر، متوجهاً بالشكر على الدعم اللوجستي الذي قدمته مصر لإجراء العملية الانتخابية في الكونغو، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس الدور المصري المستمر في مساندة أشقائها الأفارقة.

من جانبه، توجه الرئيس بالتهنئة للرئيس الكونغولي على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، معرباً عن حرص مصر على استمرار التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف الموضوعات والمجالات المشتركة، بما يحقق مصالح الشعبين والقارة الأفريقية.



