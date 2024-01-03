212 عاملا غير منتظم يستكملون إجراءات تسجيلهم بسوهاج

استكملت مديرية العمل بمحافظة سوهاج، عمليات حصر جديدة لعمالة غير منتظمة، بالمحافظة من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، بالتعاون مع مكتب عمل جهينة ومكتب السلامة والصحة المهنية بطهطا وإدارة تراخيص عمل الأجانب بالمديرية.

جاء ذلك بالتفتيش على مصنع أسمنت المصريين والشركات الأربعة التي تعمل داخل المصنع، لحصر وتسجيل تلك الفئة بالمصانع والمشروعات الكبرى للبدء في تسجيلها على قاعدة البيانات التي انشأتها الوزارة لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة واجتماعياً وصحياً وتأمينياً بصفة دورية ومستمرة، وصرف منح في حالات استثنائية وفي المناسبات والأعياد (عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد العمال، المولد النبوي الشريف) لتوفير الأمان لها ولأسرها من مخاطر العمل المختلفة.

وأوضح الدكتور هشام أبو زيد مدير مديرية العمل بسوهاج، أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بفئة العمالة غير المنتظمة وتسجيلها على أرض الواقع بالمشروعات القومية الكبرى داخل المحافظات لشمولهم بمظلة الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية التى توفرها الوزارة من خلال مديرياتها بالمحافظات.

وأضاف مدير المديرية، أنه جرى التفتيش على شركات التشغيل والصيانة والنقل والأمن والنظافة التابعة للمصنع، وبلغ عدد العمال 212 عاملا غير منتظم جرى حصرهم وجار استكمال بياناتهم اللازمة للتسجيل في الشركات داخل المصنع، كما جرى التنبيه على الشركات العاملة بالمصنع بضرورة استيفاء كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية حفاظاً على أرواح العمال.

كما تم التفتيش على العمالة الأجنبية المتواجدة بالشركة الصينية ومطابقة حصولها على التراخيص اللازمة واستيفاء المواد المتعلقة بالتفتيش العمالي على الشركات التي تعمل داخل المصنع، منوهاً إلى استمرار عمليات الحصر والتسجيل لتلك الفئة فى كافة المصانع والشركات داخل المحافظة لحمايتهم من المخاطر ورعايتهم صحيا واجتماعيا وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم تحت رعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.

شارك في الحملة خلف عبدالرحيم مدير إدارة العمالة غير المنتظمة، ومحمد عشري مدير مكتب عمل جهينة، محمود فتحي مدير تراخيص الأجانب وعبد المنعم عبدالنبي مفتش السلامة بطهطا وعيد عبده مفتش العمل بجهينة.

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