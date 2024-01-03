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الأربعاء 03 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل عقد أحمد نبيل كوكا الجديد مع الأهلي

أحمد نبيل كوكا
أحمد نبيل كوكا
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قرر مسؤولو النادي الأهلي تمديد عقد أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الفريق في الفترة المقبلة بعد تألق اللاعب الشاب مع الفريق وانضمامه مؤخرا لقائمة منتخب مصر التي تستعد للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

ويرتبط أحمد نبيل كوكا بعقد مع الأهلي لمدة موسمين مقلبين، ولكن إدارة النادي قررت تمديد عقد اللاعب لمدة 5 مواسم جديدة مع رفع قيمة عقده.

ومن المنتظر أن ترفع إدارة النادي الأهلي راتب أحمد نبيل كوكا ليحصل على 5 ملايين جنيه في الموسم بدلا من 2.5 مليون عقب تالقه مع الفريق في الفترة الأخيرة.

وشارك أحمد نبيل كوكا مع الأهلي خلال الموسم الحالي في 14 مباراة صنع هدفين، وحجز مكانا في التشكيل الأساسي لوسط الأهلي على حساب أليو ديانج .

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