فينيسيوس يقود التشكيل المتوقع لريال مدريد لمواجهة مايوركا

يستضيف فريق ريال مدريد ، نظيره ريال مايوركا، فى تمام الثامنة والربع من مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليجا".

وجاء التشكيل المتوقع للفريق الملكى كالتالى:

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: كارفاخال، تشواميني، روديجر، فران جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، كروس، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو جويس، فينيسيوس.

ويسعى فريق ريال مدريد لفض الشراكة ولو مؤقتاً وأعتلاء قمة الليجا منفرداً، بالفوز على ضيفه مايوركا، والظفر بالثلاث نقاط، ومواصلة سلسلة النتائج الإيجايبة، حيث لم يتذوق الفريق المدريد أى هزيمة فى آخر 10 جولات، حقق خلالها النصر فى 7 جولات، ولم تشهد سوى 3 تعادلات فقط.

ويأتي ريال مدريد في صدارة ترتيب الليجا برصيد 45 نقطة، وبفارق الأهداف عن جيرونا محتل الوصافة، بينما يبحث عن مواصلة سلسلة انتصاراته للاحتفاظ بالقمة في بداية العام الجديد، بينما يأتي مايوركا في المركز الـ 14 برصيد 18 نقطة.