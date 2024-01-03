"القاهرة الإخبارية": تصاعد التوتر وغليان الأوضاع في الضفة الغربية بعد اغتيال العاروري

قالت ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن الأوضاع في تصاعد وتوتر وغليان في الضفة الغربية بعد عملية الاغتيال التي حدثت في بيروت للشيخ صالح العاروري.

وأضافت في مداخلة لها على فضائية “القاهرة الإخبارية” اليوم الأربعاء، أن الإضراب والحداد الشامل على روح العاروري جراء ما حدث في بيروت وراح ضحيتها 7 فلسطينيين الذين كانوا بالقرب من العاروري، مشيرة إلى أن الإضراب شل جميع مناحي الحياة.

وتابعت أن ذلك جاء تنديدا بمجازر الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، موضحة أن ما يحدث الآن في مدينة طولكرم من قصف وطائرات مسيرة تستهدف مواقعا بمخيم نور شمس واعتقال للفلسطينيين وتخريب للبنية التحتية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي داهمت عددا من المنازل في قلقيلية وفتشت ومعاقبة الأهالي واعتقال عدد من الفلسطينيين.



