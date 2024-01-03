الزمالك يطوي صفحة الموسم الصفري ويبحث عن لقب الكونفيدرالية الثاني

الأربعاء 03/يناير/2024 - 11:52 ص

موسم للنسيان يطوي صفحته فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، خرج منه خاوي الوفاض من جميع البطولات التي شارك فيها الفارس الأبيض خلال عام 2023، ويبدأ عامًا جديدًا متطلعًا لاستعادة الألقاب القارية، وإضافة لقب الكونفيدرالية الثاني، في تاريخ القلعة البيضاء، بعد حجز أولى بطاقات العبور إلى الدور ربع النهائي، عقب تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات متتالية أمام أبو سليم الليبى وسوار الغينى وبطل أنجولا والتعادل في مباراة الجولة الرابعة أمام ساجرادا.

ويتطلع الزمالك لحسم صدارة المجموعة الثانية، من أجل تجنب مواجهة متصدري المجموعات الأخرى في دور الثمانية، في القرعة المقرر عقدها خلال شهر أبريل المقبل، ويتبقى للفارس الأبيض مواجهتان أمام أبو سليم الليبي، صاحب الوصافة برصيد 9 نقاط، والمقرر لها يوم 25 فبراير المقبل، فيما يختتم دور المجموعات بمواجهة باستضافة سوار الغيني، يوم 3 مارس.

وتشهد بداية عام 2024، كسر الزمالك عقدة الخروج من دور المجموعات، حيث نجح أبناء ميت عقبة في تخطى دور المجموعات في أفريقيا، للمرة الأولى خلال السنوات الثلاث الماضية وتحديدًا في دوري الأبطال بعدما فشل في التأهل لربع النهائي أعوام 2021 و2022 و2023 قبل أن يكسر هذه العقدة ويعبر إلى دور الـ8 بالكونفيدرالية هذا الموسم.

ويستقبل الزمالك، بداية عام 2024، بإقامة معسكر خارجي في دولة الإمارات، تتخلله بطولتان وديتان، الأولى بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة ١٨-٢٤ يناير المقبل، والثانية بطولة كأس دبي للتحدي خلال الفترة من 26 وحتى 28 يناير المقبل.

وتقام بطولة نادي الوحدة الإماراتي بمشاركة أربعة أندية "الوحدة والزمالك والاتفاق السعودي وأم صلال القطري" على ستاد آل نهيان، ومن المقرر أن يبدأ الزمالك مبارياته بمواجهة الوحدة الإماراتي يوم ٢٠ يناير.

ويستهل الزمالك بطولة كأس دبي للتحدي، بمواجهة الرجاء المغربي يوم الجمعة 26 يناير في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مصر على ستاد آل مكتوم ملعب النصر بدبي، وتقام مباراة المركز الثالث والرابع الأحد 28 يناير الساعة 2 ظهرا بتوقيت مصر والنهائي الأحد 28 يناير الساعة 6 مساء بتوقيت مصر على ستاد آل مكتوم ملعب النصر بدبي.

وينتظر مجلس إدارة الزمالك، حل العديد من الأزمات مع بداية عام 2024، لتلبية آمال جماهير الأبيض، في العودة لمنصات التتوييج، يأتي على رأسها حل أزمة إيقاف القيد، التي يعاني منها النادي منذ الانتقالات الصيفية الماضية، بالإضافة إلى تجديد عقود لاعبيه وتدعيم صفوف الفريق بصفقات جديدة.