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الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة

جهود قطاع أمن المنافذ
جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (4) قضايا.
 فى مجال الأمن العام : ضبط عدد (30) قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (2188) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (222) حكما قضائيا متنوعا. 
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط (5) قضايا.
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

أمن المنافذ خلال 24 ساعة الداخلية