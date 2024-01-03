تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء العمل بزيادة أسعار شرائح الكهرباء الجديدة ابتداء من يناير 2024 بعد تأجيلها لثلاث مرات متتالية منذ يوليو 2022 وحتى 30 يونيو المقبل، وتشمل الزيادة الجديدة زيادة أسعار الشرائح الأربع الأولى من استهلاك الكهرباء، بنسب تراوحت بين 16% و26%.

وفيما يلي أسعار الشرائح الجديدة للاستهلاك المنزلي:

الشريحة الأولى: من 0 إلى 50 كيلووات : 58 قرشا

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلووات: 68 قرشا

المستهلك من 101 إلى 1000 كيلووات، تضمن ما يلي:

الشريحة الثالثة: 0 إلى 200 كيلووات: 83 قرشا

الشريحة الرابعة: 201 إلى 350 كيلووات: 125 قرشا

الشريحة الخامسة: 351 إلى 650 كيلووات: 140 قرشا

أما المستهلك أكثر من 650 كيلووات:

الشريحة السادسة: من 0 إلى 1000 كيلووات 150 قرشا

أما المستهلك الأكثر من ألف كيلووات:

الشريحة السابعة من 0 لأكثر من ألف كيلووات: 165 قرشا.

وتضمنت القرارات أيضا تحديد سعر البيع للمحلات التجارية بحسب شرائح الاستهلاك كالتالي:

الشريحة الأولى

من 0 إلى 100 كيلووات 65 قرشا

الشريحة الثانية من 101 إلى 250 كيلووات 136 قرشا

الشريحة الثالثة من 0 إلى 250 كيلووات 150 قرشا

الشريحة الرابعة من 601 إلى 1000 كيلووات إلى 165 قرشا

الشريحة الخامسة من 0 لأكثر من 1000 كيلووات 180 قرشا