تفقد عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الأربعاء، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية، معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال، والذي تم تنظيمه بمسرح مجمع عادل الصفتي الابتدائي تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.

وشهد المعرض حضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح، ونعمة بسيوني الموجه العام، وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية، ولفيف من موجهات ومعلمات رياض الأطفال.

وتفقد وكيل الوزارة أركان المعرض الذي اشتمل على مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة؛ تناولت توعية الأطفال بعديد القضايا الحياتية، وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة.

وأوضح شحاتة أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر على تحمل المسئولية.

وقدم مدير المديرية الشكر إلى موجه عام رياض الأطفال المشرف العام على المعرض ونادية حسن موجه أول إدارة مطروح وموجهات ومعلمات رياض الأطفال؛ تقديراً للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.

وكيل تعليم مطروح يتفقد معرض رياض الأطفال للوسائل التعليمية المبتكرة

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