اليوم.. محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله بالمرج

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة سائق توك توك متهم بقتل شخص وإصابة نجله باستخدام سلاح أبيض في مشاجرة بينهم منطقة المرج.

وفي تفاصيل الواقعة، تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة إشارة من أحد المستشفيات، بأن شخصا توفى متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة بالقلب، ونجله مصاب بجرح نافذ بالجسم في مشاجرة.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم مرتكب الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.