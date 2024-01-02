احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم بمركز التنمية الشبابية بالسنبلاوين.. صور

نظم مكتب قادرون بإختلاف بإدارة شباب السنبلاوين فى محافظة الدقهلية اليوم الثلاثاء احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم والقدرات الخاصة بمركز التنمية الشبابية بمدينة السنبلاوين، بحضور ذوى الهمم والقدرات الخاصة وأسرهم، وبمشاركة عدد من مراكز الشباب التابعة لإدارة شباب السنبلاوين.

جاء ذلك بحضور الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، و جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، و عماد المرشدى مدير إدارة تنمية النشء بالمديرية، والدكتورة نانسى سمير منسق مكتب قادرون بإختلاف بالمديرية، و عزيزه حمدي مسئول مكتب قادرون باختلاف بالإدارة، ومحمد مصطفى مسئول العلاقات العامة والإعلام، ومحمد محروس المدير التنفيذي بمركز التنمية الشبابية، و مراد احمد رئيس مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية، و أحمد ماهر رئيس مجلس إدارة مركز شباب ميت غراب، و سمير الشافعي رئيس مجلس إدارة مركز شباب شبراهور، و هانى هلال رئيس مجلس إدارة مركز شباب الحصاينه.

بدأ إحتفال ذوى الهمم والقدرات الخاصة بكلمة جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين قدم الشكر والتقدير لتشريف الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، الحفل الكريم، وتقدم بخالص التهانى القلبية لأبناء السنبلاوين من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، بمناسبة اليوم العالمي لذوى الهمم والقدرات الخاصة، ،متمنياً لهم التوفيق والنجاح والتفوق فى حياتهم.

من جانبها أكدت الدكتورة منى عثمان خلال كلمة القتها فى الإحتفالية، أن أبناء مصر من ذوى الهمم والقدرات الخاصة، فى قلب الرئيس عبد الفتاح السيسى ، والذى يولى بالغ الاهتمام بهم، ويوجه كافة مؤسسات الدولة للعمل على دمجهم فى مختلف المشروعات، وتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم، مشيره إلى رعاية الرئيس ودعمه الدائم للنماذج الملهمة من شباب مصر ومنهم ذوى القدرات والهمم وهذا ما ظهر جلياً خلال النسخ السابقة من احتفالية "قادرون باختلاف" التى تلقى رعاية وتشريف الرئيس.

ولفتت إلى الدعم الكبير الذى تقدمه وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لذوى الهمم من خلال الأنشطة والمشروعات المنفذة لهم خصيصاً على مدار العام فى كافة محافظات الجمهورية، ومنها برامج اكتشاف الموهوبين من ذوى الهمم "إبداع قادرون"، وبرامج تدريبية ومعسكرات رياضية وترفيهية، وبطولات ومنافسات رياضية منها دورى مراكز الشباب لذوى الهمم، وإقامة مراكز التخاطب، ومراكز تدريب وتأهيل وغيرها من البرامج لذوى الهمم داخل مراكز الشباب بمختلف المحافظات.

أعقب كلمة الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، فقرات استعراضية وفنية، وفى نهاية الإحتفالية أهدي جاسر خالد مدير عام إدارة شباب السنبلاوين، درع باسم إدارة شباب السنبلاوين، ونسخة من كتاب الله للدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، كما قامت الدكتورة منى عثمان ، بتقديم شهادات تقدير لعدد من الحضور الكريم، وقدمت الهدايا لذوى الهمم والقدرات الخاصة بإدارة شباب السنبلاوين.

IMG-20240102-WA0053

IMG-20240102-WA0054

IMG-20240102-WA0049

IMG-20240102-WA0050

IMG-20240102-WA0043

IMG-20240102-WA0044

IMG-20240102-WA0041

IMG-20240102-WA0051

IMG-20240102-WA0052

IMG-20240102-WA0045

IMG-20240102-WA0046

IMG-20240102-WA0047

IMG-20240102-WA0048

IMG-20240102-WA0040