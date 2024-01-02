عميد الطب البيطري الأسبق: العالم في حاجة إلى الدواجن المصرية لهذه الأسباب

قال الدكتور مصطفى بسطامي، أستاذ أمراض الدواجن، وعميد كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة الأسبق، إن العالم في حاجة بصورة كبيرة لصناعة الدواجن المصرية، خاصة وأن أوروبا أصبحت لا تربي الدواجن بصورة كبيرة، خلاف أن هناك أمراضا في البرازيل أثرت سلبًا على تربيتها.

وتابع "بسطامي"، خلال حواره مع الإعلامي عماد الصديق، ببرنامج "حكايات ومعجزات"، المذاع على فضائية "ten"، أن فرصة مصر كبيرة في تصدير الدواجن، خاصة وأن مصر استطاعت أن تُحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن البيضاء والبيض، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتدخل الحكومة ومساعدة المربيين لتربية الدواجن، وهذا يساهم في توفير العملة الصعبة، وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب.

ولفت إلى أن إنفلونزا الطيور عندما دخلت مصر في عام 2006 أدت لخسارة الكثير من السلالات المصرية الجيدة، ولكن ما زالت مصر متميزة في هذه الصناعة.



