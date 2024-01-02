مدرب فيوتشر يدرس الاتحاد السكندري قبل مواجهة كأس الرابطة

يبدأ البرتغالي ريكاردو فورمورسينيو مدرب فريق فيوتشر، غدا الأربعاء، في دراسة فريق الاتحاد السكندري، وذلك قبل مواجهة الفريقين المنتظره بكأس الرابطة .

ومن المقرر أن يحدد فورمورسينيو نقاط قوة وضعف فريق الاتحاد السكندري، ثم يعقد جلسات فنية مع اللاعبين يتحدث خلالها عن الفريق المنافس فنيا بشكل تفصيلي .

ويستعد فريق فيوتشر لخوض مبارياته في المجموعة الأولى ببطولة كأس رابطة الأندية المصرية للنسخة الحالية، وذلك مع فرق، سموحة، الاتحاد السكندري، بلدية المحلة.

وسيكون ترتيب مباريات فيوتشر كالتالي:

يوم 8 يناير يخوض فريق فيوتشر مباراته الأولى أمام فريق الاتحاد السكندرى على استاد القاهرة الدولي في الساعة الخامسة مساء.

ويوم 16 يناير، يحل فريق فيوتشر ضيفا على فريق سموحة السكندري بملعب الإسكندرية في الخامسة مساء .

ويوم 24 يناير، يستضيف فريق فيوتشر، فريق بلدية المحلة علي استاد القاهرة الدولي في الخامسة مساء .

كان فريق فيوتشر قد توج بلقب كأس الرابطة من قبل في نسخة 2022، وذلك على حساب فريق غزل المحلة في المباراة النهائية بنتيجة 5-1.



