"جحا يحكم المدينة" تحيي ذكرى وفاة وحيد حامد

كانت أحلام ابن محافظة الشرقية المؤلف وحيد حامد (1 يوليو 1944 - 2 يناير 2021)، الذي تحل ذكرى وفاته اليوم الثلاثاء، أن يصبح كاتبًا للقصة القصيرة، ثم بعد ذلك كاتبًا مسرحيًا، وقد نجح "حامد" في تحقيق الهدف الذي سعى له منذ الصغر، ويرجع ذلك لخلفيته الكبيرة المسبقة في عالم القراءة، فقد قرأ العديد من الكتب في شتى المجالات المختلفة، حتى أصبح لديه مخزون فكري وإبداعي كبير ساعدته في قراءة المجتمع والتعبير عن مشاكله في أعماله الأدبية والإبداعية.

المجموعة القصصية القمر يقتل عاشقه

القمر يقتل عاشقه أولى أعمال وحيد حامد القصصية

صدرت لـ وحيد حامد أولى مجموعاته القصصية تحت عنوان "القمر يقتل عاشقه"، وكان مثله الأعلى في الكتابة مجموعة من كبار الأدباء والمفكرين من بينهم: عبدالرحمن الشرقاوي، ويوسف إدريس، ونجيب محفوظ، ثم اتجه بعدها للكتابة إلى الصحف والمجلات، فكتب العديد من المقالات السياسية والاجتماعية، والذي اشتهر منها بـ"استيقظوا أو موتوا"، و"جمهورية العساكر"، و"حديث الدخان" وغيرها.

موهبة وحيد حامد في الكتابة جعلت له شريحة عريضة من القراء، كانت سببا في إعجاب يوسف إدريس به، والذي قدم له النصيحة بالاتجاه نحو الكتابة للدراما، التي كانت بمثابة نقطة الإنطلاقة فكتب عدة مسلسلات إذاعية منها: بلد المحبوب، وعاشور رايح جاي، وشياطين الليل، وطائر الليل الحزين وغيرها، مستثمرا نجاحها فحولها بعد ذلك إلى مسلسلات تلفزيونية.

هذا إلى جانب المسلسل الإذاعي "الدنيا على جناح يمامة" الذي تحول بعد ذلك إلى عمل سينمائي، وأتبعها مجموعة متنوعة من الأعمال السينمائية الناجحة من أشهرها "الإرهاب والكباب"، و"اللعب مع الكبار"، و"عمارة يعقوبيان"، و"طيور الظلام" وغيرها من الأعمال الناجحة جماهيريا ونقديا، والذي بفضل أعماله جعلته ينال العديد من الجوائز والتكريمات.

كتب وحيد حامد للمسرح "آه يا بلد" التي قدمت في العام 1971، ونال عنها جائزة أفضل عرض مسرحي بوزارة الثقافة عام 1972، و"سهرة في بلاد الأحلام" والتي قدمت عام 1975، ومسرحية "جحا يحكم المدينة" والتي قدمتها فرقة النجوم المسرحية.

جحا يحكم المدينة

إحدى روائع وحيد حامد في المسرح السياسي، والتي قدمتها فرقة النجوم في العام 1990، ومن بطولة الفنانين: سمير غانم، وإسعاد يونس، وأحمد راتب، وعبدالسلام الدهشان، ومحمود الحفناوي، والسيد صادق، وكاترين الباشا، وعبدالسلام محمود، ومحمد دسوقي، وغريب محمود، ومصطفى عكاشة، وهند الجندي، وسمير عرفة، وزيزي فريد، ومحمد عبد الوهاب، وآخرون، وإخراج شاكر خضير.

وفي إطار كوميدي تدور أحداث المسرحية حول قصة "جحا" وحماره، والذي عثر عليهما أثناء الحفر بالمعدات الثقيلة لإقامة مترو الأنفاق، مما أدى خروجهما إلى اضطراب مروري، فتم القبض عليه والتحقيق معه، إلى أن اجتمعت اللجان لتقرير مصير "جحا"، والذي استقرت إقامته وحماره في النهاية بحديقة الحيوان، ليكشف "حجا" بعد خروجه للواقع أوجه الفساد في المجتمع.



