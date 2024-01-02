مانشستر يونايتد والكاميرون على حافة الصدام قبل أمم إفريقيا

يبدو أن هناك أزمة وشيكة على وشك الحدوث بين نادي مانشستر يونايتد والاتحاد الكاميروني لكرة القدم حول حارس مرماه أندريه أونانا، بسبب مشاركته المرتقبة في كأس أمم إفريقيا.

ويرغب مانشستر يونايتد في تأخير انضمام أونانا إلى منتخب الكاميرون، حتى يتسنى له اللعب ضد توتنهام في 14 يناير المقبل.

المباراة المرتقبة تأتي قبل 24 ساعة فقط من أول مباراة لمنتخب الكاميرون في البطولة الإفريقية، لكن مانشستر يونايتد يأمل في إقناع الاتحاد بالسماح لأونانا بالسفر في تلك الليلة.

من جانبه، يوافق أونانا على فكرة التأخير، حيث يخشى أن يفقد مكانه في مانشستر يونايتد، لصالح الحارس الثاني ألتي بايندير.