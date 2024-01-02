زراعة النواب: نستهدف تفقد محاور التنمية الزراعية وزيادة حجم الصادرات

أوصت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب بتنظيم زيارة ميدانية إلي محافظة شمال سيناء لتفقد مشروعات التنمية الزراعية التى تمت بها علي أرض الواقع والوقوف علي بعض المشكلات البسيطة المطلوب تذليلها للإسراع في خطة التنمية الزراعية في سيناء.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري صقر عبد الفتاح، عامر الشوربجي بشأن التنمية الزراعية بمحافظة شمال سيناء، أن منطقة سيناء تعد من أهم المناطق التى تحظى باهتمام القيادة السياسية، لاسيما وأنها تعد صمام الأمان لمصر وتم ريها بدماء الشهداء، مشيدا بما شهدته من جهود لتطهيرها من الإرهاب خلال الفترة الماضية.

تابع: الهدف من طلبات الإحاطة هو الوقوف على ما تشهده المحافظة من تطوير وتنمية في قطاعى الزراعة والرى، وكذلك المشكلات البسيطة المطلوب حلها للتوسع في مسارات التنمية الزراعية في منطقة سيناء.، وذلك حتى تعود سيناء لسابق عهدها جزءا من سلة الغذاء في العالم.

وقال رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن سيناء تتميز بزراعة كافة المحاصيل، وتتميز بزراعات مثل الموالح والزيتون، مضيفا، أن الفترة الأخيرة شهدت تغير للأفضل في أوضاع التنمية في سيناء، حيث شهدت إنشاء عدد من محطات معالجة المياه والتوسع في المساحات الزراعية بفضل المشروعات القومية، مستشهدا بمحطة معالجة مياه المحسنة وتطوير بحيرة البردويل، متابعا، وكذلك محطة بحر البقر والمصنفة بأكبر المحطات عالميا.

وشدد على أن سيناء خط أحمر، وستظل صمام أمان لمصر، متابعا، كل الشكر والتقدير للرئيس السيسي، على اهتمامه بتنمية وتعمير سيناء، بعدما نجح في تطهيرها من الإرهاب.

وطالب ب استغلال التنمية الزراعية في سيناء، بإنشاء صناعات غذائية مرتبطة بالزراعة في سيناء، مثل مصانع زيتون المائدة وغيرها من الصناعات الغذائية.