محافظ جنوب سيناء يكرم أمين حزب حماة الوطن

كرم اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، المحاسب صلاح ربيع امين حزب حماة الوطن بجنوب سيناء؛ لظهور الحزب بمظهر مشرف فى الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، وللدور الكبير والمؤثر فى الشارع السيناوي خلال الانتخابات الرئاسية ومساهمة الحزب فى حشد الجماهير للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية.

جاء ذلك اليوم الثلاثاء، خلال المؤتمر الجماهيري، الذي اقامته المحافظة وتكريم منظومة العمل القائمة على نجاح الانتخابات الرئاسية بالمحافظة، وذلك بالاستاد الرياضي بطور سيناء.

كان اللواء دكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، قد كرم اللواء رماح السيد هاشم رئيس مجلس مدينة شرم الشيخ، بمناسبة حصول مدينته على المركز الأول على مستوى الجمهورية في إعداد وتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، مما أدى لظهور المدينة بالمظهر الحضاري المشرف أمام الجميع.

وفي سياق آخر، نظمت أمانة مدينة طور سيناء برئاسة الشيخ محمد موسى أبوبريك اليوم، حفل تكريم للأمناء النوعيين وأعضاء هيئة مكتب المدينة، وأمناء الوحدات الحزبية والشباب ومديري الإدارات المختلفة وذلك لمشاركتهم الفعالة في انتخابات الرئاسة بمصر 2024.

وجاء ذلك بحضور مبروك الغمريني، رئيس مجلس مدينة طور سيناء، ومحمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومضر نوار، مدير عام المنطقة الأزهرية، وأحمد مسعد، وكيل مديرية الشباب والرياضة، وأحمد غيث، مدير الإدارة التعليمية، و نائب رئيس مجلس المدينة احمد الحضري، ووكيل الإدارة التعليميه أحمد حجاج، وأمين تنظيم الحزب بالمدينة أحمد نشأت عفيفي.

وفي كلمته، وجه الشيخ محمد موسى أبوبريك، الشكر لكافة أعضاء الحزب بالمدينة ومديري الإدارات وغرفة العمليات والشباب المنظم، لما قدموه من جهد كبير خلال فترة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.

وثمن أمين تنظيم الحزب بالمدينة أحمد نشأت، الدور الكبير للشباب في التنظيم والتجهيز للمؤتمرات قبل إجراء الانتخابات ودورهم الكبير أيضاً خلال الأيام الثلاثة للانتخابات والتواجد أمام اللجان.

وفي نهاية التكريم، حرص جميع المشاركين على التقاط الصور التذكارية، بالإضافة إلى تسلم شهادات التكريم.

inbound6512214907590711021