المعرض العربي للطوابع ينقل تراث العوالم البريدية والثقافية إلى ميدان العتبة في القاهرة

في خطوة مميزة تجسد ريادة مصر في مجال الطوابع البريدية، يستعد البريد المصري لاستضافة "المعرض العربي للطوابع" في فترة مميزة تمتد من 5 إلى 7 يناير 2024، في مبنى البريد المصري التاريخي بميدان العتبة بالقاهرة.

تأتي هذه الفعالية الفريدة بحضور أكثر من 16 عارضًا من ممثلي هيئات البريد لدول العرب، إلى جانب مشاركة أكثر من 25 عارضًا من هواة الطوابع في مصر. يأتي المعرض تحت رعاية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الاتصالات العرب.

رئيس مجلس إدارة البريد المصري، الدكتور شريف فاروق، أكد أهمية هذا الحدث، مُشيرًا إلى دور مصر كرائدة في عالم الطوابع منذ إصدار أول طابع بريد في العالم العربي والإفريقي في عام 1866. وأضاف أن هذا المعرض يأتي في إطار سعي البريد المصري لتعزيز هواية جمع الطوابع في مصر والوطن العربي.

المعرض سيضم مجموعات فريدة من 7 دول عربية، تعكس تراث كل بلد وثقافته، مما يعزز التواصل بين الشعوب. وسيكون لهذه التحف البريدية دور فعّال في نقل ثقافات الدول وتوثيق تاريخها عبر العصور.

الفعالية ستكون متاحة للجمهور يوم الجمعة 5 يناير من الساعة 2 ظهرًا إلى 6 مساءً، وستشارك فيه 7 دول عربية هي: "الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وقطر، وعمان، والأردن، وليبيا، وموريتانيا". يعد هذا المعرض فرصة فريدة لعشاق جمع الطوابع لاستكشاف وتقدير تنوع الثقافات العربية من خلال هذه القطع البريدية الفريدة.